​Beuzeville (Eure) : dépose des auvents à la barrière de péage sur l’A13, deux nuits de fermeture programmées

Vendredi 29 Août à 19:51

Dans le cadre de la transformation de l’axe Paris-Normandie en péage en flux libre, la Sanef va procéder à la dépose des auvents de péage à Beuzeville (Eure).



Deux interventions sont prévues :



• Dans la nuit du 2 au 3 septembre (20h-6h) : dépose de l’auvent de la barrière de péage pleine voie. L’A13 sera fermée dans les deux sens, avec sortie obligatoire au diffuseur n°28 (Beuzeville).



• Dans la nuit du 10 au 11 septembre (20h-6h) : dépose de l’auvent du diffuseur n°28 Beuzeville. Toutes les bretelles de l’échangeur seront fermées.

Mise en place de déviations

Pour limiter la gêne, ces travaux sont réalisés uniquement de nuit, lorsque le trafic est moins dense. Des itinéraires de déviation seront mis en place par la Sanef via le diffuseur n°27 Toutainville et les routes départementales RD675, RD580 et RD180, selon le sens de circulation.



Ces opérations marquent une nouvelle étape dans la modernisation de l’A13 et la mise en service du péage en flux libre, destiné à fluidifier le trafic et supprimer les arrêts aux barrières traditionnelles.