​Enquête ADN : bientôt la généalogie génétique pour résoudre les « cold cases » ?

Lundi 20 Octobre à 09:48

Une révolution dans les enquêtes criminelles non élucidées : Gérald Darmanin veut autoriser les magistrats spécialisés à exploiter les bases ADN internationales via la généalogie génétique

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a dévoilé son intention de doter le pôle national des « cold cases » d’un nouvel outil d’enquête puissant et inédit : la généalogie génétique. Cette technique consiste à croiser les profils ADN partiels issus d’une scène de crime avec ceux présents dans des bases de données généalogiques accessibles à l’étranger, dans l’espoir d’identifier des proches génétiques du suspect.



Cette évolution, qui figurera dans le prochain projet de loi SURE, qui sera présenté au Parlement, sera strictement encadrée par la loi. Elle ne pourra être utilisée que pour les crimes les plus graves — meurtres, viols ou enlèvements — et sous l’autorité d’un juge, assure le ministère de la Justice.



🧬 La généalogie génétique, comment ça marche ?

Cette méthode consiste à comparer un ADN inconnu à des profils partiels déposés volontairement sur des bases de données généalogiques (souvent issues de tests commerciaux). Elle permet de remonter un arbre généalogique inversé pour retrouver un suspect via un cousin, un neveu ou un grand-parent.



Une avancée pour les familles et les enquêtes en impasse