À Darnétal, près de Rouen, une femme menace de se jeter du 11ᵉ étage

Mardi 14 Octobre à 15:02

Le professionnalisme des sapeurs-pompiers a permis d’empêcher une femme de 43 ans de mettre fin à ses jours en sautant du 11e étage d’une tour d’habitation.

Les sapeurs pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi en tout début d’après-midi au 11ème étage de la tour Borel, à Darnétal, pour une femme de 43 ans, retranchée à son domicile, menaçant de se défenestrer.



À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à une victime particulièrement agitée, refusant tout contact et se tenant à proximité immédiate d’une fenêtre au 11ᵉ étage de l’immeuble.







Sauvée par les sapeurs-pompiers

Un important dispositif a été mobilisé : six engins et quatorze sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe spécialisée en milieu périlleux (SMP).

Les secouristes ont installé un dispositif d’accès par l’extérieur afin de sécuriser les ouvertures pendant qu’un autre équipage pénétrait dans l’appartement par la porte.



Grâce à cette manœuvre coordonnée, la femme a pu être maîtrisée sans blessure et prise en charge pour évaluation médicale et psychologique. La quadragénaire a été transportée au CHU Charles-Nicolle.



