A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

Mercredi 22 Octobre à 11:58

Les policiers ont intercepté mardi soir, à Elbeuf, un conducteur de 37 ans au volant d’une camionnette Citroën Jumpy après un franchissement de feu rouge. L’homme, qui venait de consommer alcool et whisky, affichait un taux de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit autour de 1,5 g dans le sang.

Il est 22h25, hier en fin de soirée, lorsqu'un équipage de police secours, en mission de sécurisation dans l’agglomération de Rouen, remarque une camionnette Citroën Jumpy brûler un feu rouge à l’intersection des rues des Martyrs et Guynemer, à Elbeuf (Seine-Maritime). Les policiers activent aussitôt les avertisseurs lumineux et parviennent à rattraper et à faire stationner le véhicule rue de la République.



Le conducteur, seul à bord, présente une carte bancaire à son nom faute de pièce d’identité. Âgé de 37 ans et domicilié à Oissel, il est bien titulaire du permis de conduire et propriétaire du véhicule, régulièrement assuré. Aucun signalement ni infraction administrative n’est relevé à son encontre.

Un taux d’alcool délictuel

Toutefois, au cours du contrôle, le trentenaire reconnaît avoir consommé du whisky et de la bière au cours de la soirée. Le dépistage effectué sur place révèle un taux de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,52 g dans le sang). Conduit au commissariat pour vérification, il a fait l’objet d’une procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Son véhicule a été immobilisé sur place.

