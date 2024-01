A Evreux, le conducteur sans permis écope d'une obligation de quitter le territoire sans délai

Mardi 23 Janvier à 18:07

L'automobiliste de 38 ans a été à maintes reprises contrôlé sans permis et assurance. Connu pour être un récidiviste, et en situation irrégulière sur le territoire, il a été de nouveau interpellé. La préfecture de l'Eure lui a notifié une OQTF

À trop vouloir jouer avec le feu, un automobiliste va devoir quitter le territoire français sans délai. Ce ressortissant libérien de 38 ans, connu défavorablement des services de police, a été contrôlé pour la énième fois au volant d'une voiture alors qu'il n'est pas titulaire du permis et en situation irrégulière.

Plusieurs fois contrôlé sans permis

C'était ce lundi 22 janvier, peu avant 11 h 30. Il circulait à bord d'une Ford Fiesta, rue Lepouzé, dans le centre-ville d'Évreux, quand le récidiviste a été repéré par une patrouille du groupe de sécurité de proximité (GSP). Comme les fois précédentes, il a été verbalisé pour conduite sans permis et sans assurance. Sa voiture a été conduite en fourrière et lui emmené à l'hôtel de police, en garde à vue.



Informée, la préfecture a notifié au mis en cause une OQTF, obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de revenir en France avant trois ans. Quant aux infractions relevées, il a été déféré aujourd'hui devant un magistrat du parquet en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.