A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis
Jeudi 20 Novembre à 12:03
Contrôlée en pleine nuit, à Fécamp, la jeune conductrice affichait un taux d'alcoolémie proche de 2 grammes.
Au cours de la nuit écoulée, juste avant 1 heure, les policiers de Fécamp (Seine-Maritime) ont mis en place un contrôle routier aux abords de la rue Gustave-Couturier. Une conductrice a été invitée à s’arrêter. Lors du test de dépistage, il s’est avéré qu'elle était positive à l'alcool.
La jeune femme, âgée de 25 ans, a ensuite été soumise à l’éthylomètre : l’appareil a affiché 0,99 g d’alcool par litre d'air expiré, un taux de près de 2 g dans le sang constituant un délit. Elle a été placée en dégrisement puis en garde à vue et son permis a fait l'objet d'une rétention immédiate. Son véhicule a été sécurisé sur place dans l’attente d’une solution de récupération.
