À Petit-Quevilly, une famillle relogée après un feu sur le balcon de son appartement au 5ème étage

Jeudi 28 Décembre à 19:25

Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés cet après-midi du jeudi 28 décembre rue Lucien-Vallée au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) pour un début d’incendie dans un immeuble de 18 étages.



Sur place, les secours, équipés de quatre engins, ont été confrontés à un départ de feu au niveau du balcon d’un appartement situé au cinquième étage.



Après une reconnaissance des lieux, et la sécurisation de la zone d'intervention, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’extinction du feu et à la ventilation de l’appartement.



Deux personnes ayant inhalé des fumées ont été examinées sur place par un infirmier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Leur état n’a pas nécessité de transport vers un hôpital. Les occupants de l’appartement sinistré vont devoir être relogés par la mairie.