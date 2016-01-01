À Rives-en-Seine, la Région soutient l’entreprise Aménagement Mière pour passer un cap délicat

Jeudi 13 Novembre à 12:31

L’entreprise de terrassement, qui a récemment travaillé sur le site de l’abbaye de Saint-Wandrille, a bénéficié d’un prêt régional de 53 000 € pour renforcer sa trésorerie.

Clotilde Eudier et Virginie Lutrot, vice-présidentes de la Région Normandie, se rendront ce vendredi 14 novembre, dans l'après-midi, chez Aménagement MIERE, une entreprise implantée à Rives-en-Seine (Seine-Maritime), spécialisée dans les travaux d’aménagement extérieur. Cette visite s’inscrit dans le cadre du dispositif régional A.R.M.E., un levier d’aide aux entreprises fragilisées.

Des savoir-faire techniques au service du patrimoine

Créée en 2018 par Kévin Miere, l’entreprise intervient sur des chantiers de terrassement, d’engazonnement, de pavage ou encore d’assainissement. En 2023, elle a obtenu le label CIP Patrimoine, lui ouvrant les portes des chantiers liés aux monuments historiques. Elle est également habilitée à conduire des fouilles archéologiques préventives. À ce titre, elle est récemment intervenue dans le domaine de l’abbaye de Saint-Wandrille, à quelques kilomètres seulement de son siège.



Malgré son développement, la société a dû faire face à une période délicate : des délais de paiement atteignant jusqu’à 90 jours de la part de certains clients et des surcoûts imprévus sur plusieurs chantiers ont mis sa trésorerie sous tension.

Une aide directe de la Région

Pour soutenir l’entreprise, la Région Normandie lui a octroyé un prêt de 53 000 € dans le cadre du dispositif A.R.M.E. (Anticipation Redressement Mutations Économiques). Lancé en 2016, ce programme a permis d’aider 2 100 entreprises normandes représentant plus de 33 800 salariés, à travers des conseils et des aides financières. 70 millions d’euros y ont été consacrés depuis sa création.