A Rouen, deux hommes agressés dans les toilettes de la place Saint-Marc : six interpellations

Jeudi 9 Octobre à 11:37

Six individus, en état d'ivresse, ont été interpellés mercredi soir après une violente agression en réunion dans le centre-ville de Rouen.

Les policiers sont intervenus ce mercredi soir vers 21h30 à l’appel de témoins signalant une bagarre près des toilettes publiques situées place Saint-Marc à Rouen (Seine-Maritime). Sur place, deux hommes de 22 et 26 ans, dont l’un handicapé d’une jambe, présentaient des blessures au visage et à la main.

Frappés par des individus alcoolisés

Les victimes affirment avoir été prises à partie et frappées par plusieurs individus alors que la lumière s’éteignait dans les sanitaires. Leur téléphone, clés et effets personnels ont été volés.



Les six suspects, âgés de 28 à 45 ans, ont été interpellés sur place, alcoolisés pour la plupart (jusqu’à 0,84 mg/l d’air expiré). Deux ont refusé le dépistage. Tous ont été placés en garde à vue pour violences volontaires aggravées.