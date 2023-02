A Rouen, la soirée entre amis dégénère : un homme à l'hôpital, un autre en garde à vue

Vendredi 3 Février à 11:28

Un différend sur fond d'alcool a failli tourner au drame cette nuit dans un appartement de Rouen, en Seine-Maritime. La victime a été blessée à l'arme blanche à une cuisse, mais ses jours ne seraient pas en danger

Un homme a été blessé d'un coup de couteau à la cuisse au cours d'un différend. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 février, dans un immeuble de la rue du Docteur Blanche pas très loin de la caserne de gendarmerie et du centre hospitalier universitaire, à Rouen (Seine-Maritime).



Deux couples passaient la soirée ensemble dans l'appartement de l'un d'eux. Vers 1h30 du matin, une dispute aurait éclaté sur fond d'alcool entre les deux hommes pour une raison inconnue. L'hôte et son invité seraient alors sortis de l'appartement et c'est à ce moment-là que le coup de couteau a été porté.

Allongé dans le hall, blessé à la cuisse

A l'arrivée d'un équipage de police secours, l'un des protagonistes, un Rouennais de 39 ans, était allongé au sol dans le hall de l'immeuble, blessé au niveau d'une cuisse. « Une femme était en train de lui faire un point de compression », relate une source policière.



Alertés par les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime qui a été transportée au CHU Charles-Nicolle. Son pronostic vital n'était pas engagé.

Un homme et deux femmes en garde à vue

L'auteur présumé du coup de couteau, âgé de 35 ans, a été interpellé dans son appartement et placé en garde à vue. Les deux femmes (27 et 38 ans) ont également été emmenées à l'hôtel de police pour y être entendues sur les circonstances des faits.