À Saint-Étienne-du-Rouvray, un automobiliste de 20 ans arrêté après une folle poursuite

Jeudi 4 Septembre à 12:06

Il roulait sans permis et à vive allure : un jeune conducteur a pris tous les risques dans les rues de Saint-Étienne-du-Rouvray pour échapper à un contrôle de police. Il a finalement été intercepté sans dommage.

Nouvelle course-poursuite dans l’agglomération rouennaise. Dans la nuit du mercredi au jeudi 4 septembre, vers 2 heures du matin, la brigade anticriminalité (BAC) repère un véhicule circulant à grande vitesse sur l’avenue Ambroise-Croizat, en direction de l'avenue du Val Labbé, à Saint-Étienne-du-Rouvray.



À bord, trois jeunes hommes. Le conducteur refuse de s’arrêter et accélère lorsque les policiers activent sirène et gyrophares. Il enchaîne les rues à vive allure : Amiral-Cécile, Verdun, Lazare-Carnot et Docteur-Cotonou, aen direction du rond-point des Vaches avant de franchir un feu rouge et de poursuivre sa fuite par les rues de Bourgogne et de Picardie.

Il prend la fuite à pied

La course s’achève brutalement près de la gare SNCF. Le conducteur abandonne son véhicule et tente de s’enfuir à pied le long de la voie ferrée. Il est finalement rattrapé et interpellé par les policiers.



Âgé de 20 ans, il n’est pas titulaire du permis de conduire. Ses deux passagers ont été contrôlés puis relâchés. Le conducteur a été placé en garde à vue. Il n’était ni alcoolisé ni sous l’emprise de stupéfiants.