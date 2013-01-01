A peine reconduit à la Justice, Gérald Darmanin en visite au centre pénitentiaire d'Alençon ce lundi

Dimanche 5 Octobre à 20:34

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin se rend ce lundi 6 octobre dans l’Orne pour une visite officielle du centre pénitentiaire d’Alençon à Condé-sur-Sarthe. Au programme : point sur les dispositifs de sécurisation du site et échanges avec les personnels de l’établissement.

Reconduit au poste de ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Sébastien Lecornu, dévoilé ce dimanche 5 octobre, Gérald Darmanin se rendra dans l’Orne dès ce lundi 6 octobre, pour un déplacement officiel au Centre pénitentiaire d’Alençon situé à Condé-sur-Sarthe.



Cet établissement d'une capacité de 249 places, qui a accueilli ses premiers détenus en 2013, est présenté comme l’une des prisons les plus sécuritaires de France. Destinée à accueillir provisoirement les détenus « les plus dangereux de France », dont les narcotrafiquants.

Sécurisation du site

Le ministre est attendu à 9h40 à l’entrée du centre pénitentiaire situé rue du Pont Percé à Condé-sur-Sarthe.

La matinée débutera par un accueil républicain, suivi d’un temps d’échange institutionnel.



Gérald Darmanin effectuera ensuite une visite complète du centre pénitentiaire, avec un point particulier sur les dispositifs de sécurisation du site, les travaux en cours et le fonctionnement de l’unité sanitaire.



Ce déplacement se conclura par une rencontre avec les agents pénitentiaires afin d’échanger sur leurs missions, leurs conditions de travail et les enjeux actuels du service public pénitentiaire.