A13 : collision entre deux poids lourds à Incarville (Eure), un blessé léger et trafic très perturbé

Mercredi 12 Novembre à 09:25

L'un des camions impliqués dans l'accident survenu ce matin sur l'A13 transportait du bitume. Dans le choc, l'un des conducteurs, un homme de 25 ans, a été légèrement blessé.

La circulation est très difficile ce mercredi matin sur l’autoroute A13, dans le sens Rouen vers Paris, à hauteur d’Incarville (Eure), après une collision entre deux poids lourds, dont un camion-citerne transportant du bitume. Contrairement aux premières informations, aucun autre véhicule n'est impliqué dans cet accident, confirme le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Eure.



Les secours ont été alertés à 8h44. Quinze sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Selon les premiers éléments, un camion a été percuté par l'arrière par un autre poids-lourd conduit par un homme de 25 ans qui a été blessé lègèrement dans le choc. Ce dernier a été transporté en urgence relative vers l'hôpital local de Louviers. Le second conducteur est indemne.

Fuite de bitume

Les sapeurs-pompiers ont dû faire appel à une équipe spécialisée en risques chimiques, suite à une fuite de bitume chaud. Par précaution, une lance à incendie a été déployée en protection pour prévenir tout risque de départ de feu lors du dépotage de la citerne.



Le trafic reste fortement ralenti en amont de l’accident. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur dans la mesure du possible.