A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

Mardi 28 Octobre à 13:46

Un impressionnant accident entre poids lourds, dont un camion-benne qui a pris feu, a fortement perturbé la circulation ce mardi matin sur l’A13, à hauteur d’Incarville (Eure). Deux conducteurs ont été blessés.

La collision s’est produite peu après 8 heures dans la montée d’Incarville, dans le sens Paris → Caen. À hauteur du point kilométrique 100, un poids lourd de 36 tonnes et un camion-benne se sont violemment percutés. Ce dernier a pris feu sur la bande d’arrêt d’urgence.

Le feu maîtrisé au moyen d’une lance à mousse