A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure
Mardi 28 Octobre à 13:46
Un impressionnant accident entre poids lourds, dont un camion-benne qui a pris feu, a fortement perturbé la circulation ce mardi matin sur l’A13, à hauteur d’Incarville (Eure). Deux conducteurs ont été blessés.
La collision s’est produite peu après 8 heures dans la montée d’Incarville, dans le sens Paris → Caen. À hauteur du point kilométrique 100, un poids lourd de 36 tonnes et un camion-benne se sont violemment percutés. Ce dernier a pris feu sur la bande d’arrêt d’urgence.
Le feu maîtrisé au moyen d’une lance à mousse
Rapidement arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont déployé une lance à mousse pour venir à bout de l’incendie. Les deux chauffeurs, âgés de 37 et 47 ans, blessés légèrement, ont été transportés au centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), pour des examens de contrôle.
L’intervention a nécessité la mobilisation de 23 sapeurs-pompiers et a entraîné une réduction du trafic à une seule voie, sous la sécurisation des équipes de la SAPN (Société des autoroutes Paris Normandie).
Une enquête a été confiée à la gendarmerie afin de faire la lumière sur les circonstances précises de cette collision.
