A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

Jeudi 4 Septembre à 15:15

La circulation sera fortement perturbée du 15 au 17 septembre sur l’autoroute A131, entre Tancarville et Le Havre. Des investigations géotechniques doivent être menées au niveau du kilomètre 18,7, où un affaissement de chaussée a été constaté.

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce la mise en place d’un chantier de sondages géotechniques sur l’autoroute A131, en raison d’une dégradation de la chaussée.



Du lundi 15 septembre à 6h00 au mercredi 17 septembre à 17h00, la circulation sera basculée sur la voie opposée dans le sens Tancarville vers Le Havre, entre La Cerlangue et Saint-Vigor-d’Ymonville.



Durant cette période, la bretelle de sortie du Hode vers la RD982 sera fermée à la circulation dans ce même sens (Tancarville vers Le Havre).



Un trou sur la voie rapide

Le 7 février dernier, un trou de 60 centimètres s’était formé sur la voie de gauche, entraînant la fermeture immédiate de l'A131. Depuis, la voie rapide reste condamnée.



Afin de s’assurer de la stabilité du sous-sol et préparer la réparation, les services de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest procéderont à plusieurs sondages : utilisation d’un pénétromètre et forages à la tarière. Ces analyses doivent confirmer la viabilité de la solution technique envisagée et garantir sa durabilité.

Circulation réduite et risques de bouchons

Pour protéger les équipes, le trafic dans le sens Rouen vers Tancarville sera basculé sur la chaussée opposée. Résultat : une seule voie de circulation dans chaque sens et une vitesse limitée durant trois jours.



Aux heures de pointe, surtout le matin, les automobilistes devront s’armer de patience. Des ralentissements de 1 à 3 km sont prévus dans le sens Tancarville en direction de Le Havre, selon la Dirno.



