A150 : la bretelle de sortie vers Maromme fermée deux jours pour travaux de sécurité

Mardi 28 Octobre à 19:35

Des fissures détectées sur la bretelle A150 vers Maromme contraignent la DIR Nord-Ouest à engager des travaux urgents et à fermer l’accès deux jours, les 29 et 30 octobre.

La bretelle de sortie de l’A150 en direction de Maromme, au niveau de l’échangeur de Canteleu (sens Rouen > Barentin), sera totalement fermée à la circulation les mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2025, de 9h à 16h. Cette décision fait suite à la détection d’une fissure longitudinale inquiétante sur la chaussée, révélée lors d’une inspection début octobre, fait savoir la direction interdépartementale des routes (Dirno).

Une zone sensible aux glissements de terrain





Face à ce risque, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a immédiatement engagé plusieurs mesures conservatoires : Interdiction de circulation aux poids lourds, avec déviation par l’échangeur de la Vaupalière

Neutralisation d’une voie de droite sur toute la longueur de la bretelle

Comblement et étanchéité provisoire de la fissure

Surveillance renforcée de la chaussée et du remblai, avec défrichage du talus pour faciliter les inspections

Travaux préliminaires et fermeture complète Les mercredi 29 et jeudi 30 octobre, une purge de chaussée sera réalisée pour évaluer l’état du support sous la fissure. Cette opération consistera à raboter le revêtement sur zone pour inspecter la structure et, si nécessaire, reconstituer une chaussée provisoire.

Elle nécessite la fermeture complète de la bretelle, dans le sens Rouen vers Barentin, avec mise en place d’une déviation via la Vaupalière.



Parallèlement, une étude géotechnique complète du secteur sera menée tout au long du mois de novembre pour affiner le diagnostic.



La fissure, repérée en rive droite de la bretelle, se situe sur un secteur historiquement instable. Des mouvements de terrain y avaient déjà été observés en 1982 et 1992, précisément au niveau du remblai portant la bretelle.Face à ce risque, la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a immédiatement engagé plusieurs mesures conservatoires :Les mercredi 29 et jeudi 30 octobre, une purge de chaussée sera réalisée pour évaluer l’état du support sous la fissure. Cette opération consistera à raboter le revêtement sur zone pour inspecter la structure et, si nécessaire, reconstituer une chaussée provisoire.Elle nécessite la fermeture complète de la bretelle, dans le sens Rouen vers Barentin, avec mise en place d’une déviation via la Vaupalière.Parallèlement, une étude géotechnique complète du secteur sera menée tout au long du mois de novembre pour affiner le diagnostic.

🛣️ « Selon les résultats de la purge et des observations, la DIR pourra adapter les modalités d’utilisation de la bretelle dans l’attente des réparations définitives », précise la direction des routes.