Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

Samedi 22 Novembre à 20:59

Trois personnes ont été prises en charge après une collision entre deux voitures, ce samedi en début de soirée à Saint-Aubin-sur-Scie, près de Dieppe. La route départementale 54 a été coupée le temps des opérations de secours.

L’accident s’est produit rue du Val Gosset, impliquant deux véhicules légers et trois occupants, tous sortis par leurs propres moyens. Le centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé cinq véhicules de secours routier et quinze sapeurs-pompiers pour sécuriser la zone, réaliser les bilans et assurer la prise en charge médicale des victimes.

La D54 fermée dans les deux sens