Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées
Samedi 22 Novembre à 14:16
Deux véhicules se sont percutés ce matin sur la D915 près de Neufchâtel-en-Bray. Un homme de 40 ans, blessé légèrement, a été conduit au CHU de Rouen
Les secours ont été appelés ce samedi à 12 h 40 pour un accident de la circulation sur la départementale 915, à hauteur d’Esclavelles sur l’axe Dieppe - Gournay-en-Bray (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, la collision a impliqué deux véhicules légers et fait trois victimes, dont une légèrement blessée.
Un homme transporté vers le CHU de Rouen
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une personne était toujours à l’intérieur de son véhicule, sans être incarcérée. Treize sapeurs-pompiers avec quatre engins, ont été engagés pour les opérations de secours, de reconnaissance et de balisage de la zone.
La gendarmerie et les services de voirie étaient également présents pour sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Le bilan définitif fait état de trois impliqués : deux sont indemnes, le troisième, un homme âgé de 40 ans, en état d’urgence relative, a été transporté sur le CHU Rouen.
La gendarmerie et les services de voirie étaient également présents pour sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Le bilan définitif fait état de trois impliqués : deux sont indemnes, le troisième, un homme âgé de 40 ans, en état d’urgence relative, a été transporté sur le CHU Rouen.