Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

Samedi 22 Novembre à 14:16

Deux véhicules se sont percutés ce matin sur la D915 près de Neufchâtel-en-Bray. Un homme de 40 ans, blessé légèrement, a été conduit au CHU de Rouen

Les secours ont été appelés ce samedi à 12 h 40 pour un accident de la circulation sur la départementale 915, à hauteur d’ Esclavelles sur l’axe Dieppe - Gournay-en-Bray (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments communiqués par le Sdis76, la collision a impliqué deux véhicules légers et fait trois victimes, dont une légèrement blessée.

Un homme transporté vers le CHU de Rouen