Accident de personne à Mantes-la-Jolie : la circulation des trains interrompue ce soir entre Paris et la Normandie

Vendredi 23 Décembre à 21:13

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce vendredi soir sur la ligne qui dessert la Normandie suite à un accident de personne à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Un accident de personne est survenu ce vendredi soir vers 20 heures à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers sont sur place.Le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens entre Paris et la Normandie. L'heure de reprise est estimée à 22h10 pour permettre l'intervention des équipes spécialisées, indique la SNCF.Les voyageurs du train Krono+ 3311 vont être pris en charge sur les trains Krono+ 3329 et 3321.Hier soir déjà, la circulation des trains a été interrompue sur cette même ligne suite à un accident mortel (une personne percutée par un train) en gare des Mureaux. Le trafic a dû être dévié dans les deux sens.