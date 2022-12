Accident de personne dans les Yvelines : le trafic des trains interrompu entre Paris et la Normandie

Jeudi 22 Décembre à 23:29

[Actualisé] - Un accident mortel s’est produit sur les voies ce soir en gare des Mureaux (Yvelines). Tous les trains entre Paris et la Normandie ont été déviés, dans les deux sens, annonce la SNCF

Le trafic des trains est interrompu dans les deux sens sur la ligne entre Paris et la Normandie ce jeudi soir. Un accident de personne est survenu vers 21 heures dans l'enceinte de la gare des Mureaux (Yvelines). La victime, dont le sexe et l'âge n'ont pas été communiqués pour le moment, a été percutée par un train sur les voies. Son décès a été constaté par un médecin du SMUR.

🔴21h05 [Le Havre ➡ Paris]



Un accident de personne est survenu dans le secteur des Mureaux. Le trafic est interrompu dans les deux sens sur l'axe entre Paris et la Normandie.



L'heure de reprise est estimée à 23h30 pour permettre l'intervention des équipes spécialisées. pic.twitter.com/Ghvy2FhZqw

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) December 22, 2022



Tous les trains ont été déviés sauf les trains 3128 et 3129 qui sont déjà engagés dans la zone de l'accident, a indiqué la SNCF dans la soirée sur Twitter. Le train 13139 a dû faire des arrêts supplémentaires à Rosny et Bonnières-sur-Seine. Le train 3129 est finalement retourné vers Paris-Saint-Lazare pour pouvoir emprunter l'itinéraire de déviation.



Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre sont toujours sur place. Une enquête a été ouverte par le commissariat des Mureaux afin d'identifier formellement la victime et de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide.



La reprise du trafic ferroviaire est annoncée pour 23h30.