Accident entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

Mercredi 15 Octobre à 18:34

Un choc entre une voiture et un poids lourd a fait une blessée légère ce mercredi en fin d’après-midi sur l’A13, dans le sens Paris-Caen. L'accident a provoqué un bouchon de 2 kilomètres.



Une jeune femme de 23 ans a été légèrement blessée ce mercredi en fin d’après-midi dans un accident impliquant un véhicule léger et un poids lourd sur l’autoroute A13, en direction de Caen.



L'accident s’est produit, peu avant 17 heures, à hauteur de la commune de Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime, dans le sens Paris - Caen. La victime, consciente à l’arrivée des secours, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée à l’hôpital des Feugrais pour des examens de contrôle.

Un bouchon de 2 km

L’accident a entraîné d’importants ralentissements sur l’axe autoroutier, particulièrement fréquenté en cette fin de journée. Les opérations de secours, puis l’évacuation des véhicules impliqués, ont nécessité une réduction temporaire des voies de circulation.



Un bouchon de deux kilomètres en amont de l'accident a été signalé par Bison Futé. Tout est rentré dans l'ordre à cette heure.