Accident mortel sur l’A13 à Heudebouville : éjecté de sa voiture, le conducteur déclaré décédé

Vendredi 19 Septembre à 09:01

Un homme de 25 ans a perdu la vie cette nuit de jeudi à vendredi sur l’A13, dans l’Eure. Sa voiture, seule en cause, a heurté le terre-plein central avant de se retourner.

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un automobiliste de 25 ans, dans la nuit de ce vendredi 19 septembre sur l’autoroute A13 dans l’Eure. Le drame s’est produit peu avant 3 heures du matin dans le sens province-Paris, à hauteur de l’ancienne barrière de péage d’Heudebouville.



Selon les premières constatations, la voiture, seule en cause, a pour une raison encore indéterminée, percuté violemment le terre-plein central avant de se retourner et de s’immobiliser sur le toit. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le conducteur éjecté de l’habitacle. En arrêt cardio-respiratoire, il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.

L’A13 fermée vers Paris