Accident sur l’A13 à Mantes-la-Ville : trois véhicules impliqués, circulation fortement ralentie
Mardi 2 Septembre à 18:14
Ce mardi en fin d’après-midi, un accident impliquant trois véhicules légers perturbe la circulation sur l’A13, dans le sens Paris-Caen entraînant plusieurs kilomètres de bouchon dans les Yvelines.
Aux alentours de 17h30, les services d’urgence ont été alertés pour un accident sur l’A13, à hauteur de Mantes-la-Ville. Trois véhicules légers sont impliqués. L’incident a entraîné la fermeture d’une voie sur l’autoroute dans le sens Paris-Cherbourg..
Aux alentours de 17h30, les services d’urgence ont été alertés pour un accident sur l’A13, à hauteur de Mantes-la-Ville. Trois véhicules légers sont impliqués. L’incident a entraîné la fermeture d’une voie sur l’autoroute dans le sens Paris-Cherbourg..
Bouchons et perturbations
La circulation a été fortement perturbée, avec un bouchon estimé à 3,6 km. Les ralentissements s’étendaient sur environ 2,7 km, depuis Guerville jusqu’à Mantes-la-Ville. Les automobilistes sont invités à la plus grande prudence et à anticiper des délais supplémentaires.