Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie

Samedi 1 Novembre à 13:39

Trois voitures sont entrées en collision ce samedi à la mi-journée sur l’A13, direction Paris. Deux personnes ont été hospitalisées, la circulation reste très perturbée.

Un accident s’est produit ce samedi en fin de matinée sur l’autoroute A13, dans le secteur de Oissel en Seine-Maritime, à hauteur de la jonction avec l’A139, en direction de Paris. Trois véhicules légers sont entrés en collision, entraînant d’importantes perturbations de la circulation



Les secours, rapidement dépêchés sur les lieux dans la commune d’Oissel (Seine-Maritime), ont pris en charge trois personnes impliquées. Deux d’entre elles — un homme de 70 ans et une jeune femme de 20 ans — ont été classées blessés légers. Elles ont été transportées à l’hôpital pour examens. La troisième victime, plus légèrement touchée, a pu rester sur place, préviennent les secours.



L’accident a nécessité la neutralisation de deux voies sur trois, ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.

