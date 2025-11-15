Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

Samedi 15 Novembre à 15:12

Un accident impliquant un camion transportant des produits de pâtisserie et deux voiture paralyse l’autoroute A28 ce samedi après-midi à hauteur de Neauphe-sous-Essai (Orne), en direction de Rouen.





⛔🚧 En direction de Rouen, la sortie n°18 Alençon nord est obligatoire et l'entrée interdite, suite #Accident. #InfoTrafic #A28 — Autoroute A28 (@A28Trafic) November 15, 2025 Les automobilistes circulant sur l’A28 depuis Alençon en direction de Rouen doivent prendre leur mal en patience. Un accident s’est produit ce samedi après-midi au niveau de la commune de Neauphée-sous-Essai, près d’Alençon, dans l’Orne. Trois véhicules sont en cause : un poids lourd chargé de marchandises alimentaires et deux voitures légères.

Une déviation mise en place

Conséquence directe : la circulation est totalement interrompue dans le sens sud-nord, entre Alençon et Rouen. Sur place, les équipes d’intervention et de sécurité s’activent pour sécuriser la zone, baliser l’accident, nettoyer la chaussée et organiser la reprise du trafic.



Les gestionnaires Alis et Cofiroute ont mis en place un itinéraire de déviation. Les usagers arrivant de l’A28 depuis Alençon et souhaitant rejoindre Rouen quittent l’autoroute par l’échangeur n°18 Alençon-Nord, basculent sur la N12 puis poursuivent leur route via la RD438. Ils récupèrent ensuite leur itinéraire initial à hauteur de l’échangeur n°16 de Sées, en direction de Rouen.



En amont de la coupure, un bouchon d’environ trois kilomètre s’est formé, avec une situation qui pourrait continuer à se dégrader. La durée de l’interruption reste, à ce stade, indéterminée.