Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

Vendredi 21 Novembre à 11:23

Une collision en deux voitures a fait deux blessés ce vendredi matin sur la D137 à Villez-sur-le-Neubourg. Une femme de 26 ans, piégée dans son véhicule, a été héliportée au CHU de Rouen dans un état qualité de grave.

Une collision entre deux voiture de tourisme s'est produite ce vendredi matin peu avant 10 heures, sur la route départementale 137 à hauteur de Villez-sur-le-Neubourg, dans l'Eure.



Le choc fronto-latéral a fait deux victimes, dont une piégée dans son véhicule. Il s'agit d'une femme âgée de 26 ans qui était inconsciente à l'arrivée des secours. Elle a été extraite de l'habitacle par les sapeurs-pompiers et prise en charge par l'équipe du SMUR avant d'être évacuée, médicalisée, à bord de l'hélicoptère Viking76 vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. Son état a été qualifié d'urgence absolue.

La route coupée dans les deux sens

Le conducteur du second véhicule impliqué, un homme de 44 ans, a été pris en charge à bord du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du centre de secours d'Amfreville. Il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier d'Evreux.



La route a été fermée à la circulation dans les deux sens le temps des opérations de secours et des constatations effectuées par la gendarmerie. L'enquête va devoir déterminer les circonstances de l'accident.



.Les conditions de circulation étaient particulièrement impactées ce vendredi matin en raison de la légère couche de neige qui est tombée par endroits et des chaussées glissantes. Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été amenés à intervenir sur plusieurs accidents, plus ou moins sérieux.

