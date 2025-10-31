Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

Vendredi 31 Octobre à 17:41

[Actualisé] - La circulation des trains est interrompue depuis 17h30 sur la ligne Rouen - Serquigny. A l'origine, une collision entre un train et une voiture sur un passage à niveau à Cléon. Aucune victime n'est à déplorer. Reprise du trafic vers 22 h annonce la SNCF.

Un véhicule léger a été percuté par un train de voyageurs ce vendredi vers 17h30, au passage à niveau n°33 situé à Cléon (Seine-Maritime), sur la ligne Rouen-Serquigny.



Sur place, la voiture était vide à l’arrivée des secours. Le seul passager, indemne, attendait à proximité du véhicule. Dans le train, aucun blessé n’est à déplorer, ni côté voyageur, ni côté personnel de bord.



L’intervention, toujours en cours, mobilise 7 engins et 23 sapeurs-pompiers. Les équipes techniques de la SNCF sont également présentes pour sécuriser et dégager la zone.

Circulation ferroviaire suspendue jusqu’à 22h

La circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Oissel et Elbeuf. La reprise est désormais estimée à 22h. Plusieurs trains sont terminus ou origine partielle :

• 🚆 852015 terminus Elbeuf

• 🚆 850622 terminus Rouen

• 🚆 852031 terminus Elbeuf

• 🚆 852068 origine Elbeuf

• 🚆 850625 origine Rouen

• 🚆 852086 origine Elbeuf



Les voyageurs sont invités à consulter les canaux d’information SNCF pour suivre l’évolution du trafic.