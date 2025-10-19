Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

Dimanche 19 Octobre à 15:57

L’accident s’est produit tôt ce dimanche matin sur la N12, à hauteur de Bazainville (Yvelines). Le conducteur en cause roulait trop vite et sous l’emprise de l’alcool, selon le préfet.

Les secours sont intervenus ce dimanche 19 octobre, peu avant 5h30, sur la N12 au point kilométrique 54, à Bazainville. Une violente collision entre deux véhicules venait de se produire.

Selon les premières constatations, l’un des conducteurs, un homme de 23 ans, a perdu le contrôle de son véhicule dans des circonstances que l'enquête de gendarmerie devra préciser. Ce dernier a percuté de plein fouet l'arrière d'une autre voiture arrêtée sur le bas-côté et dont le conducteur, un homme de 50 ans, était descendu de l'habitacle au moment de l'impact.



Blessé légèrement et choqué, le quinquagénaire a été transporté en urgence relative à l'hôpital de Rambouillet.

Entre la vie et la mort

Le jeune conducteur du véhicule en cause a été quant à lui grièvement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR de Versailles avant d'être évacué, médicalisé, vers le centre hospitalier André-Mignot au Chesnay. Son état était alors jugé critique.



Sur X (ex-Twitter), le préfet des Yvelines a réagi dans la matinée : le jeune homme était "fortement alcoolisé" et roulait "à très grande vitesse"

.

