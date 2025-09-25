Alerte à la bombe à Louviers : un supermarché et des entreprises évacuées jusqu’à la levée de doute

Mercredi 24 Septembre à 19:53

Le secteur de l’avenue Winston Churchill à Louviers (Eure) a été bouclé ce mercredi en fin d’après-midi à la suite d’une alerte à la bombe. Les lieux ont été sécurisés et la levée de doute opérée par la police nationale.

Une alerte à la bombe a été signalée ce mercredi 25 septembre 2025, aux alentours de 17 heures, à Louviers (Eure). Par mesure de précaution, plusieurs entreprises, dont la société Benning, spécialisée dans les composants électroniques directement visée, ainsi que le magasin Lidl, situés à proximité avenue Winston Churchill, ont été évacués.



Un important dispositif de sécurité a été déployé dans le secteur. Les forces de l’ordre ont mis en place un périmètre de sécurité de 100 mètres, demandant aux automobilistes et aux piétons d’éviter la zone.



Les moyens nécessaires à la levée de doute ont été acheminés sur place.

Le secteur de nouveau accessible

Peu après 19 heures, le préfet de l’Eure a indiqué sur le réseau X (ex-Twitter) que la levée de doute avait été effectuée par les services de la police nationale.



✅ Le périmètre de sécurité est levé et le secteur de nouveau accessible, précise-t-il.



Aucune information n’a été communiquée à cette heure sur l’origine de l’alerte ou la nature exacte de la menace.





⚠️ « En raison d'une intervention des secours actuellement en cours sur l'avenue Winston-Churchill, nous vous remercions d'éviter le secteur », a écrit la mairie de Louviers sur sa page Facebook.