Alerte météo : vents violents et grandes marées attendus sur la façade Manche - mer du Nord

Vendredi 19 Septembre à 19:26

La préfecture maritime appelle à la plus grande prudence en mer et sur le littoral normand ce week-end et en début de semaine prochaine. Des vents violents et de très forts coefficients de marée sont attendus.

Un avis de grand frais a été émis pour l’ensemble de la façade Manche – mer du Nord, du samedi 20 septembre après-midi au dimanche 21 septembre matin. Les vents souffleront du sud-ouest, force 7 avec rafales, balayant d’abord l’ouest de la zone (presqu’île du Cotentin, baie de Seine), puis progressant vers l’est (baie de Somme, détroit du Pas-de-Calais) dimanche.



À cela s’ajoutent des coefficients de marée supérieurs à 90 pour les journées de lundi 22 et mardi 23 septembre, générant un risque important sur l’ensemble du littoral.



Ces conditions météorologiques pourraient attirer de nombreux curieux, promeneurs ou pêcheurs à pied, mais présentent un danger accru de noyade ou d’isolement par la marée.

Risques accrus pour les promeneurs et pêcheurs à pied