Alerte météo : vents violents et grandes marées attendus sur la façade Manche - mer du Nord
Vendredi 19 Septembre à 19:26
La préfecture maritime appelle à la plus grande prudence en mer et sur le littoral normand ce week-end et en début de semaine prochaine. Des vents violents et de très forts coefficients de marée sont attendus.
Un avis de grand frais a été émis pour l’ensemble de la façade Manche – mer du Nord, du samedi 20 septembre après-midi au dimanche 21 septembre matin. Les vents souffleront du sud-ouest, force 7 avec rafales, balayant d’abord l’ouest de la zone (presqu’île du Cotentin, baie de Seine), puis progressant vers l’est (baie de Somme, détroit du Pas-de-Calais) dimanche.
À cela s’ajoutent des coefficients de marée supérieurs à 90 pour les journées de lundi 22 et mardi 23 septembre, générant un risque important sur l’ensemble du littoral.
Ces conditions météorologiques pourraient attirer de nombreux curieux, promeneurs ou pêcheurs à pied, mais présentent un danger accru de noyade ou d’isolement par la marée.
Risques accrus pour les promeneurs et pêcheurs à pied
Lors de grandes marées, le marnage (écart entre basse et haute mer) augmente, entraînant un brassage d’eau plus important, des courants marins renforcés et une remontée des eaux plus rapide.
Le préfet maritime appelle à la vigilance tous les usagers de la mer, et en particulier les promeneurs sur l’estran, les pêcheurs à pied et les baigneurs.
Cette alerte intervient alors que les deux CROSS (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) de la façade Manche – mer du Nord connaissent, comme chaque fin d’été, un nombre élevé d’opérations de secours.
🔹 Conseil de sécurité : avant toute sortie, il est recommandé de consulter les prévisions météo et horaires de marée, et de ne jamais partir seul.
⚠️ Quelques minutes suffisent pour être isolé ou emporté par la marée montante, rappelle la préfecture maritime.
