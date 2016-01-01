Aménagement et ruralité : deux ministres en immersion dans l’Orne, ce vendredi 30 octobre

Mercredi 29 Octobre à 22:20

Médicobus, micro-crèche, bibliothèque et centre-bourg : le territoire ornais devient vitrine des politiques publiques de proximité. Deux membres du gouvernement viendront ce vendredi à la rencontre des élus et acteurs locaux.

Françoise Gatel et Michel Fournier, respectivement ministre déléguée chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat de France et Ministre délégué chargé de la Ruralité, ont choisi la Normandie et plus précisément le département de l’Orne pour illustrer leur feuille de route : décentralisation, revitalisation des communes rurales et accès aux soins. Leur visite s’inscrit dans la continuité du déplacement effectué ce jeudi dans la Manche par le Premier ministre Sébastien Lecornu.



Le premier temps fort de la journée se déroulera à Longny les Villages, avec une halte au médicobus, où les deux ministres iront à la rencontre des professionnels de santé mobilisés sur le terrain. Cette commune labellisée « Petite ville de demain » et « Petite Cité de caractère » présentera ensuite plusieurs de ses projets structurants, dans un format d’échanges participatifs.

Carrouges et Alençon, vitrines de la revitalisation des centres-bourgs

À Carrouges, une bourgade d'à peine 630 habitants, les élus de l’Orne sont conviés à un échange avec les ministres sur le thème de l’aménagement du territoire. Le programme prévoit également une visite terrain : micro-crèche, bibliothèque municipale, réaménagement du champ de foire.



Enfin, Françoise Gatel se rendra à Alençon pour découvrir les opérations menées dans le cadre du programme Action cœur de ville, en lien avec la municipalité.



Programme de la visite