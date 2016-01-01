Aménagement et ruralité : deux ministres en immersion dans l’Orne, ce vendredi 30 octobre
Mercredi 29 Octobre à 22:20
Médicobus, micro-crèche, bibliothèque et centre-bourg : le territoire ornais devient vitrine des politiques publiques de proximité. Deux membres du gouvernement viendront ce vendredi à la rencontre des élus et acteurs locaux.
Françoise Gatel et Michel Fournier, respectivement ministre déléguée chargée de la Ruralité, du Commerce et de l'Artisanat de France et Ministre délégué chargé de la Ruralité, ont choisi la Normandie et plus précisément le département de l’Orne pour illustrer leur feuille de route : décentralisation, revitalisation des communes rurales et accès aux soins. Leur visite s’inscrit dans la continuité du déplacement effectué ce jeudi dans la Manche par le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Le premier temps fort de la journée se déroulera à Longny les Villages, avec une halte au médicobus, où les deux ministres iront à la rencontre des professionnels de santé mobilisés sur le terrain. Cette commune labellisée « Petite ville de demain » et « Petite Cité de caractère » présentera ensuite plusieurs de ses projets structurants, dans un format d’échanges participatifs.
La commune de Longny-les-Villages est née en 2016 de la fusion de huit autres communes : La Lande-sur-Eure, Longny-au-Perche, Malétable, Marchainville, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Neuilly-sur-Eure et Saint-Victor-de-Réno qui sont devenues ses communes déléguées.
Carrouges et Alençon, vitrines de la revitalisation des centres-bourgs
À Carrouges, une bourgade d'à peine 630 habitants, les élus de l’Orne sont conviés à un échange avec les ministres sur le thème de l’aménagement du territoire. Le programme prévoit également une visite terrain : micro-crèche, bibliothèque municipale, réaménagement du champ de foire.
Enfin, Françoise Gatel se rendra à Alençon pour découvrir les opérations menées dans le cadre du programme Action cœur de ville, en lien avec la municipalité.
Programme de la visite
Longny les Villages
09h00 : Accueil républicain – Cabinet médical communal (18, rue du Général de Gaulle)
09h05 : Visite du médicobus + échanges avec les soignants
09h35 : Rencontre autour du programme Petites villes de demain (PVD)
Carrouges
11h15 : Débat avec les maires de l’Orne – Château de Carrouges
14h20 : Déambulation dans le centre-bourg
Micro-crèche
Bibliothèque municipale
Projet d’aménagement du champ de foire
Alençon
15h30 : Visite des aménagements Action cœur de ville.
