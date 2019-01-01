Appel à témoins. 32 ans après la disparition de Lydie Logé dans l'Orne, le corps toujours pas retrouvé

La gendarmerie de l’Orne relance un appel à témoins pour retrouver une cavité rocheuse susceptible d’abriter le corps de Lydie Logé, disparue en décembre 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne).

Aux alentours du 18 décembre 1993, Lydie Logé disparaissait sans laisser de trace à Saint-Christophe-le-Jajolet, dans l’Orne. Trente-deux ans plus tard, les investigations menées par les autorités judiciaires laissent penser qu’elle aurait été assassinée. À ce jour, le corps de la jeune femme n’a jamais été retrouvé.



En 2019, soit deux ans avant se mort, Michel Fourniret, surnommé l’ogre des Ardennes, avait avoué le meurtre de Lydie Logé, sans jamais indiqué où se trouvait le corps de la jeune femme. Un cheveu de cette dernière avait été retrouvé dans la camionnettte du tueur en série.

Localiser le lieu où se trouverait la dépouille

Dans le cadre de l’enquête relancée, les gendarmes recherchent toute information permettant de localiser un site qui pourrait abriter la dépouille de la victime.



La description fournie est la suivante : il pourrait s’agir d’une cavité rocheuse oblongue, relativement claire, directement visible à flanc de roche ou située dans une formation creuse — naturelle ou artificielle, comme une marnière.



Le site pourrait être accessible depuis un chemin carrossable menant à une aire de stationnement, à proximité d’un sentier facile menant à la cavité. La gendarmerie précise que le lieu a pu évoluer en trente ans (végétation, accès, érosion…)

Ne pas entreprendre de recherches personnelles