Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure
Mercredi 5 Novembre à 19:07
Du Thuit-Hébert à Vernon, en passant par Évreux ou Les Andelys, les cérémonies du 11 Novembre rythmeront la journée de mardi dans tout le département. Le préfet de l’Eure appelle les citoyens à se mobiliser.
À l’occasion du 107e anniversaire de l’Armistice de 1918, les cérémonies en hommage aux « Morts pour la France » se tiendront mardi 11 novembre dans de nombreuses communes de l’Eure. Une invitation solennelle à entretenir la mémoire collective, dans un esprit de paix et de reconnaissance.
Plusieurs personnalités seront présentes aux côtés des porte-drapeaux, des élus, des anciens combattants et des habitants : le préfet Charles Giusti et les sous-préfets du département se répartiront entre les trois arrondissements.
Plusieurs personnalités seront présentes aux côtés des porte-drapeaux, des élus, des anciens combattants et des habitants : le préfet Charles Giusti et les sous-préfets du département se répartiront entre les trois arrondissements.
Le programme
Arrondissement d’Évreux : Saint-Sébastien-de-Morsent à 9h30, Évreux (cimetière de Navarre) à 11h00 La Couture-Boussey à 11h30
Arrondissement des Andelys : Clef-Vallée-d’Eure : Écardenville-sur-Eure (9h30), La Croix-Saint-Leufroy (10h20), Fontaine-Heudebourg (12h00), Les Andelys à 11h00, Le Thil à 12h00, Vernon à 16h00
Arrondissement de Bernay : Thuit-Hébert à 8h00, Bosc-Bénard-Commin à 8h30, Le Neubourg à 10h00, Bernay à 11h00, Brionne à 11h45, Pont-Audemer à 14h00
Des dizaines d’autres cérémonies locales sont également prévues dans les communes et villages du territoire.
Arrondissement des Andelys : Clef-Vallée-d’Eure : Écardenville-sur-Eure (9h30), La Croix-Saint-Leufroy (10h20), Fontaine-Heudebourg (12h00), Les Andelys à 11h00, Le Thil à 12h00, Vernon à 16h00
Arrondissement de Bernay : Thuit-Hébert à 8h00, Bosc-Bénard-Commin à 8h30, Le Neubourg à 10h00, Bernay à 11h00, Brionne à 11h45, Pont-Audemer à 14h00
Des dizaines d’autres cérémonies locales sont également prévues dans les communes et villages du territoire.
_______________
🟦 Le Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité
_______________
🟦 Le Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité
- Chaque 11 novembre, le Bleuet de France fleurit sur les tenues pour honorer ceux qui ont servi la Nation : anciens combattants, blessés de guerre, victimes du terrorisme, veuves, pupilles de la République. Symbole né des tranchées, cette fleur rappelle l’uniforme bleu horizon des Poilus et pousse encore aujourd’hui sur les champs de bataille.
Deux fois par an, le 8 mai et le 11 novembre, une collecte nationale est organisée pour soutenir matériellement et psychologiquement ces publics.👉 Pour faire un don : www.bleuetdefrance.fr
_______________