Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure

Du Thuit-Hébert à Vernon, en passant par Évreux ou Les Andelys, les cérémonies du 11 Novembre rythmeront la journée de mardi dans tout le département. Le préfet de l’Eure appelle les citoyens à se mobiliser.

À l’occasion du 107e anniversaire de l’Armistice de 1918, les cérémonies en hommage aux « Morts pour la France » se tiendront mardi 11 novembre dans de nombreuses communes de l’Eure. Une invitation solennelle à entretenir la mémoire collective, dans un esprit de paix et de reconnaissance.



Plusieurs personnalités seront présentes aux côtés des porte-drapeaux, des élus, des anciens combattants et des habitants : le préfet Charles Giusti et les sous-préfets du département se répartiront entre les trois arrondissements.

Le programme

Arrondissement d’Évreux : Saint-Sébastien-de-Morsent à 9h30, Évreux (cimetière de Navarre) à 11h00 La Couture-Boussey à 11h30



Arrondissement des Andelys : Clef-Vallée-d’Eure : Écardenville-sur-Eure (9h30), La Croix-Saint-Leufroy (10h20), Fontaine-Heudebourg (12h00), Les Andelys à 11h00, Le Thil à 12h00, Vernon à 16h00



Arrondissement de Bernay : Thuit-Hébert à 8h00, Bosc-Bénard-Commin à 8h30, Le Neubourg à 10h00, Bernay à 11h00, Brionne à 11h45, Pont-Audemer à 14h00



Des dizaines d’autres cérémonies locales sont également prévues dans les communes et villages du territoire.

