Au Havre, il dérobe un scooter pour se faire « un peu d'argent », la vidéosurveillance le trahit

Mercredi 3 Septembre à 11:53

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 septembre, vers 1h50, alors qu’il tentait de dérober un scooter rue Raspail, au Havre.

Les opérateurs du centre de supervision urbain (CSU) ont repéré via les caméras de vidéosurveillance un individu en train de forcer le coffre du deux-roues à l’aide d’un tournevis. Aperçu ensuite en train de pousser l'engin dans les rues Raspail et Général-Sarrail, le suspect a rapidement été signalé à un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), en surveillance dans le secteur.

Il passe des aveux

À l’arrivée des policiers en civil, le jeune homme a abandonné le scooter et pris la fuite en courant. Un fonctionnaire s’est lancé à sa poursuite et l’a finalement stoppé rue Casimir-de-Lavigne, où il a été interpellé.



Placé en garde à vue, le mis en cause ia reconnu avoir voulu revendre le scooter "pour se faire un peu d’argent". Le deux-roues a été placé en fourrière.