Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants
Mercredi 19 Novembre à 14:37
Un automobiliste de 25 ans a été arrêté ce mercredi en fin de nuit après avoir été repéré pour sa conduite incohérente dans le quartier de Graville, au Havre. Il conduisait malgré une interdiction et a été testé positif à plusieurs stupéfiants.
Ce mercredi matin, vers 3h30, une patrouille de la BAC (brigade anticriminalité) observe un véhicule au comportement inhabituel dans le quartier de Graville, au Havre. Le conducteur enchaîne plusieurs tours avant de monter sur un trottoir pour se stationner rue Bourdaloue. Les policiers décident alors de procéder à un contrôle.
L’homme, âgé de 25 ans, présente une carte grise et décline son identité. Vérification faite, il fait l’objet d’une interdiction de conduire tout véhicule soumis à permis, ce qui entraîne immédiatement son interpellation.
Testé positif à plusieurs stupéfiants
Le dépistage d’alcoolémie s’avère négatif, mais le test stupéfiants ressort positif à la cocaïne, au THC, aux amphétamines et aux méthamphétamines. Le véhicule est immobilisé et le conducteur placé en garde à vue, avec prélèvements et analyses en cours.
Conduire malgré une interdiction, quels risques ?
- La conduite malgré une interdiction judiciaire constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende. En cas de consommation de stupéfiants, les sanctions peuvent être alourdies et inclure une annulation du permis, une confiscation du véhicule et des peines complémentaires.