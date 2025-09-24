Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

Mercredi 24 Septembre à 12:46

La circulation a été fortement perturbée ce mercredi matin sur la D18E, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en raison d’un barrage filtrant mis en place au rond-point des Vaches dans le cadre du mouvement « Bloquons tout ».





Une quarantaine de manifestants, selon la police, s’étaient rassemblées dès 5 heures sous la bannière "Bloquons tout" à cet endroit. Des déviations ont été mise en place pour contourner le blocage. 🔴 Début de blocage au Rond Point des Vaches près de Rouen ! pic.twitter.com/y5HN1spjOG

— Mathéo Blanpain (@M_Blanpain) September 24, 2025



Les sapeurs-pompiers et la Métropole ont ensuite été sollicités pour évacuer des gravats et éteindre un feu de palettes. La circulation a pu ensuite reprendre son cours normal sur cet axe particulièrement fréquenté.

