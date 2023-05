Belle saisie à Plaisir (Yvelines) : 10 kg de résine de cannabis "dormaient" dans une vieille voiture

Samedi 6 Mai à 10:15

Coup dur pour les trafiquants de stupéfiants : les policiers des Yvelines ont fait main basse, hier soir, sur dix kilos de résine de cannabis stockés dans une voiture à l'état d'épave dans un quartier sensible de Plaisir

Belle prise pour les policiers du commissariat de Plaisir (Yvelines) qui ont mis la main sur 10 kg de résine de cannabis, ce vendredi 5 mai, en fin d'après-midi, lors d'une opération de lutte contre les stupéfiants et les rodéos urbains en présence - pure coïncidence - de la directrice de cabinet du préfet des Yvelines.



La drogue était dissimulée dans une voiture "en mauvais état" stationnée sur un parking dans le secteur des rues de Grèce et Bad Aussee, pas très loin du quartier du Valibout. Elle a été découverte grâce au flair du chien anti-stup de la brigade canine de la direction départementale de sécurité publique (DDSP) qui a marqué le véhicule à son passage.

Une moto cross saisie

Il s'agissait d'un bloc de résine de cannabis destiné, probablement, à alimenter le trafic local, et plus particulièrement ce quartier connu pour abriter des points de deal. Aucune interpellation n'a eu lieu, mais l'enquête ne fait que commencer, souligne une source policière.



En marge de cette opération qui a mobilisé des fonctionnaires de la brigade anti-criminalité (BAC), de la compagnie départementale d'intervention (CDI) et du groupe de sécurité de proximité (GSP), les forces de l'ordre ont saisi un moto cross et verbalisé (amende forfaitaire délictuelle) des individus pour « occupation illicite de hall d’immeuble ».