Boire ou conduire : quatre conducteurs en dégrisement la même nuit au commissariat du Havre

Jeudi 25 Janvier à 11:59

Quatre conducteurs, trois hommes et une femme, ont été contrôlés la nuit dernière au Havre, avec des taux allant de 1,34 à 2,16 g d'alcool dans le sang. Ils ont été placés en dégrisement.

Une opération de dépistage d'alcoolémie a mobilisé les forces de l'ordre cette nuit de mercredi à jeudi, en Seine-Maritime. Les policiers ont ainsi relevé quelques infractions délictuelles en raison de taux particulièrement élevés.



Une conductrice de 25 ans a été contrôlée au volant de sa voiture avec plus de 2 g d'alcool dans le sang. Elle a été interceptée, vers 2 h 30 du matin, par la police municipale sur le boulevard Leningrad au Havre. Remise à la police nationale, elle a été emmenée au commissariat central et invitée à souffler dans l'éthylomètre. Résultat, l'appareil a affiché un taux de 1,08 g par litre d'air d'air expiré, soit 2,16 g dans le sang.



La jeune femme a aggravé son cas : elle a insulté et menacé de mort les policiers, lors de son placement en geôle de dégrisement.

1,50 g au guidon d'un scooter

Quelques heures auparavant, vers 22 h 45, toujours au Havre, un homme à scooter, âgé de 20 ans, avait été stoppé dans son élan par un équipage de la compagnie d'intervention rue du Docteur-Piasceki. Le jeune havrais, visiblement alcoolisé, avait plus de 1,50 g dans le sang. Il a été placé en garde à vue.



Vers minuit, en patrouille rue Hélène-Boucher, un équipage de la brigade anticriminalité du Havre remarque un véhicule qui s'arrête subitement devant lui. L'homme, particulièrement exubérant, se soumet sans discuter au contrôle d'alcoolémie. Résultat sans appel : 0,78 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 1,56 g par litre de sang. Les vérifications ont permis d'établir que le permis de conduire de ce havrais de 44 ans faisait objet d'une annulation.

La voiture zigzague

Une trentaine de minutes plus tard, l'attention d'une patrouille de police secours est attirée par une voiture arrêtée au milieu de la rue François-Mazeline, feux de détresse allumés. L'automobiliste redémarre sous les yeux des policiers qui l'interceptent plus loin rue Hélène-Boucher en raison de sa conduite hasardeuse (la voiture zigzague). L'homme est contrôlé avec un taux de 1,34 g d'alcool dans le sang. Il est interpellé et placé en cellule de dégrisement.



D'autres contrôles avaient eu lieu en début de soirée avenue Winston-Churchill à Saint-Aubin-lès-Elbeuf ainsi qu'à Dieppe. Si aucune infraction à l'alcool n'a été constatée, les policiers ont quand même relevé 18 procès-verbaux électroniques pour diverses infractions au code de la route, dont un défaut d'assurance.