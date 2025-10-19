Braquage ce dimanche matin au musée du Louvre : le site fermé pour la journée

Dimanche 19 Octobre à 11:17

Le musée du Louvre a été la cible d’un braquage ce dimanche matin par un commndo de trois à quatre malfaiteurs. Le site a été fermé au public, aucune victime n’est à déplorer.





Selon les informations communiquées par la ministre de la Culture Rachida Dati, présente sur place, les faits se sont produits à l’ouverture du musée. “Pas de blessés à déplorer”, a-t-elle précisé sur le réseau social X. Les premières constatations sont en cours, menées par les équipes de la police judiciaire et les services de sécurité du musée.



Le Louvre, via son compte officiel, a rapidement confirmé la fermeture du site au public, évoquant des « raisons exceptionnelles » sans entrer dans les détails. Un cordon de sécurité a été mis en place autour de la Pyramide.

🗣️ « Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police », a déclaré Rachida Dati dans un message publié vers 10h sur les réseaux. Le Louvre a exceptionnellement fermé ses portes ce dimanche matin, à la suite d’un braquage survenu à l’ouverture du musée. Aucun blessé n’est à déplorer.Selon les informations communiquées par la ministre de la Culture Rachida Dati, présente sur place, les faits se sont produits à l’ouverture du musée. “Pas de blessés à déplorer”, a-t-elle précisé sur le réseau social X. Les premières constatations sont en cours, menées par les équipes de la police judiciaire et les services de sécurité du musée.Le Louvre, via son compte officiel, a rapidement confirmé la fermeture du site au public, évoquant des « raisons exceptionnelles » sans entrer dans les détails. Un cordon de sécurité a été mis en place autour de la Pyramide.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025



La galerie d'Apollon visée par le commando

C'est la prestigieuse galerie d’Apollon qui a été visée. Plusieurs bijoux de la couronne ont été dérobés par un commando organisé.



Quelques minutes après l’ouverture au public, une équipe de trois à quatre malfaiteurs s’est introduite dans le Louvre par la façade côté Seine. Grâce à un monte-charge, laissé sur place, les individus ont accédé à une fenêtre, brisé l’accès, puis rejoint directement la Galerie d’Apollon. Objectif : les vitrines contenant des pièces historiques de la collection des bijoux de la couronne.



En moins de 10 minutes, plusieurs objets ont été dérobés. Un témoin a évoqué une fuite des malfaiteurs sur un puissant scooter dans Paris. L’évacuation du musée a été déclenchée immédiatement L’un des objets volés, la couronne de l’impératrice Eugénie, a été retrouvée endommagée près du musée.



Selon Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, ce cambriolage a été « manifestement menée par une équipe qui avait fait du repérage ».



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "vol en bande organisée" et "associations de malfaiteurs". Les investigations ont été confiées à la Brigade de repression du banditisme (BRB) en lien avec l'Office central de lutte contre le trafic cde biens culturels (OCBC).