Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime

Lundi 24 Novembre à 11:40



Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée. Après la mise en sécurité du secteur où un camion-citerne transportant des matières dangereuses s’est couché plus tôt, ce lundi matin, les services gestionnaires de l’A151 mettent en place une sortie obligatoire pour tous les véhicules au niveau d’Eslettes, au PR 6+883. La voie de droite est neutralisée plus au sud. Les perturbations s’étendent ce lundi matin sur l’A151 après l’accident impliquant un poids lourd. La circulation est actuellement coupée entre Eslettes et Pissy-Pôville, dans le sens Dieppe → Rouen.Après la mise en sécurité du secteur où un camion-citerne transportant des matières dangereuses s’est couché plus tôt, ce lundi matin, les services gestionnaires de l’A151 mettent en place une sortie obligatoire pour tous les véhicules au niveau d’Eslettes, au PR 6+883. La voie de droite est neutralisée plus au sud.

Circulation coupée à Pissy-Pôville

La route est fermée à hauteur du PR 5+200, à Pissy-Pôville. L’accident initial concerne un poids lourd, toujours en cours de prise en charge. Les opérations de dépannage et de sécurisation mobilisent encore les services de voirie et la gendarmerie.

