Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers

Mercredi 19 Novembre à 11:26

Le propriétaire de la caravane a pu éteindre l'incendie avant l'arrivée des secours. Aucun blessé n'est signalé.

Une caravane a pris feu ce mercredi en fin de matinée sur un terrain privé du chemin de Halage, à Elbeuf (Seine-Maritime). Les secours ont été mobilisés vers 10h pour un incendie signalé sur un véhicule stationné dans une propriété.



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers découvrent une caravane en feu. Trois engins et dix pompiers ont été engagés.



À 10h56, la situation évolue : le propriétaire avait réussi à maîtriser l’incendie avant l’intervention des secours. Aucun blessé n’est signalé.

Les pompiers ont procédé aux vérifications d’usage et à la sécurisation des lieux.

