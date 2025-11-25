Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures
Mardi 25 Novembre à 11:51
Un arbre tombé sur la caténaire a mis à l’arrêt une grande partie des trains ce mardi matin, provoquant une forte désorganisation sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre.
Un important défaut d’alimentation électrique détecté sur la ligne SNCF Paris - Rouen - Le Havre, entre Val-de-Reuil et Vernon, a conduit à l’interruption totale du trafic dans les deux sens tôt ce mardi matin. Plusieurs trains se sont retrouvés bloqués en gare, tandis que d’autres ont été supprimés ou détournés, entraînant des retards en cascade.
Des trains bloqués et une dizaine d'autres perturbés
La reconnaissance menée sur place par les agents de la SNCF a confirmé, aux alentours de 9 heures, une panne liée à un arbre tombé sur la caténaire. En attendant l’intervention des équipes spécialisées, plusieurs trains ont dû s’arrêter dans des gares intermédiaires, et une partie des dessertes a été annulée. D’autres circulations ont été réorientées par un itinéraire alternatif, allongeant considérablement les temps de parcours.
L’incident a été déclaré terminé peu après 11 h. Le trafic a repris progressivement, avec un retour à la normale attendu en milieu de journée. Les premières circulations régulières ont pu repartir de Rouen et de Paris peu après la levée des restrictions.
Incendie sur les voies près de Cherbourg
Un autre incident a été signalé ce mardi matin, près de Cherbourg cette fois. Un incendie s’est déclaré aux abords des voies peu après 9 heures entraînant l’interruption de la circulation des trains dans les deux sens entre Cherbourg et Lison. Une coupure de courant a été réalisée en urgence pour sécuriser l’intervention des pompiers et des équipes SNCF.
Deux trains ont été retenus en gare, à Lison et Cherbourg, le temps des opérations. Le trafic a pu reprendre aux alentours de 10 heures, selon l'estimation de la SNCF.
