Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes
Vendredi 24 Octobre à 14:04
À l’approche du départ de la Transat Café l’Or, la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, effectuera une visite officielle au Havre ce vendredi après-midi.
Durant l’après-midi, ce vendredi 24 octobre, plusieurs temps forts rythmeront le déplacement de la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche : échanges avec les pêcheurs locaux, rencontre avec les agents de la Direction interrégionale de la mer (DIRM), visite de l’Artémis — bateau innovant de l’entreprise Twot —, et immersion sur les quais de la Transat avec les skippers engagés dans la course.
Baptême du Class40 ZEISS,
Ce déplacement vise à valoriser le rôle stratégique de la pêche et de la course au large dans l’économie maritime française. Catherine Chabaud entend rappeler l’importance de ces filières tant pour la souveraineté alimentaire que pour l’innovation technologique, l’attractivité des territoires littoraux et la sensibilisation à la préservation de l’environnement marin.
Le programme inclut également un moment symbolique à 17h50 avec le baptême du Class40 ZEISS, en présence d’Édouard Philippe, maire du Havre.
