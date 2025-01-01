Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes

Vendredi 24 Octobre à 14:04

À l’approche du départ de la Transat Café l’Or, la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, effectuera une visite officielle au Havre ce vendredi après-midi.

Durant l’après-midi, ce vendredi 24 octobre, plusieurs temps forts rythmeront le déplacement de la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche : échanges avec les pêcheurs locaux, rencontre avec les agents de la Direction interrégionale de la mer (DIRM), visite de l’Artémis — bateau innovant de l’entreprise Twot —, et immersion sur les quais de la Transat avec les skippers engagés dans la course.

Baptême du Class40 ZEISS,