Circulation du week-end de la Toussaint : attention aux bouchons, surtout vendredi

Mercredi 29 Octobre à 12:52

Le dernier week-end des vacances de la Toussaint s’annonce chargé sur les routes, prévient Bison Futé. Vendredi 31 octobre concentre l’essentiel des difficultés, aussi bien pour les départs que pour les retours, notamment vers le nord-est, le sud-est et l’Île-de-France.

Ce vendredi marque à la fois la fin des congés pour de nombreux Français et Belges… et le début des vacances pour les Luxembourgeois. Résultat : un cocktail propice aux bouchons, notamment en début d'après-midi jusqu'au soir.



Dans le sens des départs , les axes les plus touchés seront vers le nord-est : A1, A2, A31 et vers la Méditerranée : A7, A8, A50, A51



Côté retours, les bouchons sont également attendus dès la fin de matinée : depuis les frontières du nord-est (A1, A2, A25), depuis la côte atlantique (RN165, A63) et enfin depuis la Méditerranée (A7, A9, A75).



En Île-de-France, la situation risque de se dégrader dès le milieu d’après-midi à cause du croisement entre départs, retours et trajets domicile-travail.

Samedi et dimanche plus calmes, sauf en Île-de-France



Samedi 1er novembre, jour de la Toussaint, la circulation sera globalement fluide à l’échelle nationale. En revanche, des ralentissements sont attendus en Île-de-France, surtout sur l’A10 à partir du milieu d’après-midi.



Dimanche 2 novembre, le trafic retour s’intensifiera dès le début d’après-midi, notamment sur les autoroutes A6 et A10 ainsi que sur l'A13 où des ralentissements probables sont attendus de 14h à 20h

Les prévisions de circulation de Bison Futé

Dans le sens des départs :



Vendredi 31 octobre : 🟠 Orange (national)

Samedi 1er novembre : 🟢 Vert (national)

Dimanche 2 novembre : 🟢 Vert (national)



Dans le sens des retours :



Vendredi 31 octobre : 🟠 Orange (national)

Samedi 1er novembre : 🟢 Vert (national) / 🟠 Orange (Île-de-France)

Dimanche 2 novembre : 🟢 Vert (national) / 🟠 Orange (Île-de-France)



