Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

Jeudi 6 Novembre à 12:26

Les routes seront très fréquentées à l’occasion du long week-end du 11 novembre. Bison Futé prévoit un trafic dense dès vendredi après-midi sur les grands axes, dont l'autoroute A13 vers la Normandie, et des retours compliqués mardi.

Le long week-end du 11 novembre s’annonce chargé sur les routes françaises. Nombreux seront les automobilistes à profiter du jour férié du mardi pour s’offrir une escapade prolongée. Les flux de circulation devraient se concentrer sur les grands axes reliant les métropoles aux zones côtières et touristiques.
 

  • Vendredi 7 novembre sous tension
Les premières difficultés sont attendues dès vendredi après-midi, en particulier sur les autoroutes menant vers la côte normande (A13), la façade atlantique (A11, A64) ou encore la Méditerranée (A7, A8, A9).
En Île-de-France, le trafic s’intensifiera sur les A6 et A10 dès le milieu de l’après-midi, combinant départs en week-end et trajets domicile-travail. Des ralentissements pourraient perdurer jusqu’en soirée.

Dans le sens des retours, des bouchons sont à prévoir sur l’A10 (entre Bordeaux et Poitiers) et dans la vallée du Rhône (A7, A41, A43).
 
  • Retour difficile le mardi 11 novembre
La journée du mardi, marquée par les retours, sera particulièrement chargée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les axes A7, A43 et A47.

Les prévisions de Bison Futé
Sens des départs

Vendredi 7 novembre : orange au niveau national
Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 : verts

Sens des retours

Vendredi 7 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest
Mardi 11 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes



