Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

Jeudi 6 Novembre à 12:26

Les routes seront très fréquentées à l’occasion du long week-end du 11 novembre. Bison Futé prévoit un trafic dense dès vendredi après-midi sur les grands axes, dont l'autoroute A13 vers la Normandie, et des retours compliqués mardi.

Le long week-end du 11 novembre s’annonce chargé sur les routes françaises. Nombreux seront les automobilistes à profiter du jour férié du mardi pour s’offrir une escapade prolongée. Les flux de circulation devraient se concentrer sur les grands axes reliant les métropoles aux zones côtières et touristiques.



Vendredi 7 novembre sous tension Les premières difficultés sont attendues dès vendredi après-midi, en particulier sur les autoroutes menant vers la côte normande (A13), la façade atlantique (A11, A64) ou encore la Méditerranée (A7, A8, A9).

En Île-de-France, le trafic s’intensifiera sur les A6 et A10 dès le milieu de l’après-midi, combinant départs en week-end et trajets domicile-travail. Des ralentissements pourraient perdurer jusqu’en soirée.



Dans le sens des retours, des bouchons sont à prévoir sur l’A10 (entre Bordeaux et Poitiers) et dans la vallée du Rhône (A7, A41, A43).

Retour difficile le mardi 11 novembre La journée du mardi, marquée par les retours, sera particulièrement chargée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les axes A7, A43 et A47. Les premières difficultés sont attendues dès vendredi après-midi, en particulier surla façade atlantique (A11, A64) ou encore la Méditerranée (A7, A8, A9).En Île-de-France, le trafic s’intensifiera sur les A6 et A10 dès le milieu de l’après-midi, combinant départs en week-end et trajets domicile-travail. Des ralentissements pourraient perdurer jusqu’en soirée.Dans le sens des retours, des bouchons sont à prévoir sur l’A10 (entre Bordeaux et Poitiers) et dans la vallée du Rhône (A7, A41, A43).La journée du mardi, marquée par les retours, sera particulièrement chargée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les axes A7, A43 et A47.

Les prévisions de Bison Futé

Sens des départs



Vendredi 7 novembre : orange au niveau national

Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 : verts



Sens des retours



Vendredi 7 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest

Mardi 11 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes