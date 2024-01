Colère des agriculteurs : toujours des blocages ce vendredi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Vendredi 26 Janvier à 14:34

Les agriculteurs maintiennent la pression ce vendredi dans l'Eure et la Seine-Maritime, dans l'attente des déclarations du Premier ministre prévues dans la soirée.

Les agriculteurs ne lâchent pas prise. Depuis le début de leur mouvement, endeuillé par la mort d'une agricultrice et de sa fille de 14 ans, ils ont multiplié les blocages, barrages et manifestations un peu partout dans l'Hexagone, afin d'obtenir des réponses du gouvernement à leurs revendications.



En Seine-Maritime et dans l'Eure, les actions les plus spectaculaires se sont concentrées sur les autoroutes. L'A13 est bloquée depuis trois jours dans les deux sens de circulation et déviée entre Douains (sortie de Vernon / Pacy) et Saint-Aubin-du-Gaillon. Quelques heures de répit sont accordées le matin et le soir aux usagers qui peuvent normalement circuler entre deux blocages.

Causes du mouvement:

👉 Interdiction de cultiver 4% des surfaces agricoles utiles

👉 Rémunération trop basse

👉 Suppression d'outils de travail sans remplacement

👉 Normes contraignantes

👉 Imports massifs de produits

👉 Non respect des lois par agro-industriels

6/6 pic.twitter.com/G6rS8d4Cdo — FNSEA 27 (@fnsea27) January 25, 2024

Ce vendredi après-midi, l'A28 est également bloquée entre Bernay (sortie 14) et Bonneville-Aptot (Eure). Le blocage devrait être maintenu jusqu'aux annonces de Gabriel Attal, prévient la FNSEA de l'Eure. .Des barrages filtrants ont été mis en place tôt ce matin sur la D613 au carrefour de Malbrouck de 5 à 9 heures, et au carrefour de la Bretage à 10 heures, sur l'axe Évreux - Lisieux.

L'A28 bloquée en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, l'autoroute A28 est toujours coupée par les manifestants au niveau du Moulin d'Écalles, ce vendredi après-midi.



Hier, à l'appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, une soixantaine de tracteurs et cent-cinquante agriculteurs ont manifesté à Dieppe, dans la matinée. Un rassemblement a eu lieu devant la sous-préfecture où une benne a été déversée. Une délégation a été reçue par le sous-préfet.



Les manifestants ont ensuite occupé plusieurs rond-points de la ville, déversant à chaque endroit des branchages et de la paille.

.