Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée
Mercredi 24 Septembre à 23:56
Cinq personnes, dont deux enfants, ont été blessées dans un accident impliquant deux véhicules, ce mercredi soir sur la D34 à Valliquerville (Seine-Maritime).
L’accident s’est produit peu avant 19h30 sur la route d’Allouville-Bellefosse, à hauteur de Valliquerville. Deux véhicules légers, dont un utilitaire, sont entrés en collision.
Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été engagés à bord de sept engins pour secourir les victimes.
Cinq blessés, dont deux enfants
Le bilan fait état de cinq personnes blessées : une femme de 39 ans, incarcérée, a été transportée en urgence absolue au CHU de Rouen, un homme de 64 ans, également en urgence absolue, a été dirigé vers le même hôpital.
Deux enfants de 13 ans et 13 mois ont également été pris en charge et évacués en urgence relative vers le Centre hospitalier Jacques-Monod du Havre.
Un homme de 40 ans, blessé plus légèrement, a été vu par le médecin du SAMU et laissé sur place.
La D3; coupée à la circulation
La départementale D34 a été coupée dans les deux sens durant toute la durée de l’intervention.
La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte et permettra d’établir les circonstances de la collision.
