Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée

Mercredi 24 Septembre à 23:56

Cinq personnes, dont deux enfants, ont été blessées dans un accident impliquant deux véhicules, ce mercredi soir sur la D34 à Valliquerville (Seine-Maritime).

L’accident s’est produit peu avant 19h30 sur la route d’Allouville-Bellefosse, à hauteur de Valliquerville. Deux véhicules légers, dont un utilitaire, sont entrés en collision.



Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été engagés à bord de sept engins pour secourir les victimes.

Cinq blessés, dont deux enfants

Le bilan fait état de cinq personnes blessées : une femme de 39 ans, incarcérée, a été transportée en urgence absolue au CHU de Rouen, un homme de 64 ans, également en urgence absolue, a été dirigé vers le même hôpital.



Deux enfants de 13 ans et 13 mois ont également été pris en charge et évacués en urgence relative vers le Centre hospitalier Jacques-Monod du Havre.



Un homme de 40 ans, blessé plus légèrement, a été vu par le médecin du SAMU et laissé sur place.

La D3; coupée à la circulation