Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

Lundi 3 Novembre à 13:31

Un conducteur de 54 ans a dû être désincarcéré par les pompiers après un violent choc rue Henri-Rémy, ce lundi matin.

La rue Henri-Rémy, aux Andelys (Eure), a été le théâtre d’un accident spectaculaire ce lundi peu avant 9 heures. Une voiture et un bus sont violemment entrés en collision. L’impact, qualifié de “forte cinétique” par les sapeurs-pompiers, a sérieusement endommagé le véhicule léger.



Le conducteur, âgé de 54 ans, s’est retrouvé prisonnier dans l’habitacle. Il a fallu l’intervention des secours pour l’extraire de la voiture. Pris en charge en urgence relative, il a été transporté vers l’hôpital de Vernon. Le conducteur du bus, 57 ans, est indemne.

Fuite de gasoil