Collision entre une voiture et une camionnette sur l’A29 à hauteur du péage d’Aumale, en Seine-Maritime

Lundi 20 Octobre à 13:39

Les sapeurs-pompiers ont pris en charge un homme blessé légèrement dans l'accident, qui s'est produit à la mi-journée au niveau de la barrière de péage d'Aumale, sur l'autoroute A29.

Un homme de 58 ans a été légèrement blessé ce lundi midi dans une collision survenue sur l’autoroute A29, à hauteur du péage d’Aumale, dans le sens Amiens – Le Havre.



L’accident s’est produit vers 12h30 sur la commune de Haudricourt (Seine-Maritime). Une voiture et une camionnette sont entrées en collision dans des circonstances encore indéterminées..

Un blessé léger