Collision frontale : un homme de 25 ans décède sur la D89 à Canville-les-Deux-Églises

Vendredi 10 Octobre à 09:35

Un accident impliquant deux voitures a fait un mort et deux blessés ce vendredi matin en Seine-Maritime.

Ce vendredi 10 octobre, aux alentours de 7h15, une collision frontale entre deux véhicules s’est produite sur la route départementale D89, sur le territoire de la commune de Canville-les-Deux-Églises, en Seine-Maritime.

Un homme de 25 ans perd la vie

Le choc a coûté la vie à un homme de 25 ans, déclaré décédé sur les lieux par le médecin du SMUR. Deux autres personnes ont été blessées dans l’accident : un homme de 38 ans, pris en charge en urgence relative et transporté au centre hospitalier de Dieppe, ainsi qu’une femme de 48 ans, également en urgence relative, évacuée vers le CHU de Rouen.



Pas moins de 17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, avec 5 véhicules de secours routier. .

